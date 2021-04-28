قائد شرطة الانبار يطالب كردستان بإيقاف بيع شرائح الهاتف غير المسجلة

طالب قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ، الاربعاء، حكومة كردستان بمنع بيع ومداولة شرائح الهاتف غير المسجلة بشكل رسمي.

وقال رزيج في تصريح صحفي إن “اجتماع عقد مع قائد شرطة السليمانية العميد كاكا اسود شيخ طه لحث الجهات المعنية على تنفيذ اوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة وتسليمهم الى جهة الطلب “.

واضاف ان “الاجتماع تناول ايضا قضية بيع شرائح السيم كارت غير المسجلة واستخدامها من قبل المجاميع الارهابية لتنفيذ عمليات إجرامية”.

يشار الى ان عدد من المطلوبين للقوات الامنية والقضاء متواجدين في المحافظات الشمالية رغم صدور اوامر قبض بحقهم الا ان تلك الاوامر لم تفعل لأسباب غير واضحة المعالم.