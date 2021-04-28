النائب ايوب الربيعي : اميركا لاتنوي الخروج من العراق وتصريحاتها الاخيرة منافية للحوار

اكد النائب عن تحالف الفتح ايوب الربيعي، الأربعاء، ان هناك اختلافا في تصريحات الادارة الاميركية بشأن الخروج من العراق، لافتا الى ان التصريحات الاخيرة جاءت بعيدة كل البعد عن ماتم الاتفاق عليه في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وقال الربيعي في تصريح صحفي ان “الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن شهد الكثير من التناقض في التصريحات مؤخراً، ما يؤكد رغبة اميركا بالبقاء في العراق”.

واضاف ان “تصريحات القيادات الاميركية مؤخراً، جاءت مغايرة لما تم الاتفاق عليه في الحوار الاخير بين بغداد وواشنطن، حيث تم الاتفاق على سحب القوات الاجنبية، في حين تبقى بعض الكوادر التدريبية داخل العراق”.

وأوضح الربيعي، ان “التصريحات الاميركية تتغير وتتبدل يوم بعد اخر، بحسب المعطيات الموجودة على الارض مستغلة تردي الوضع الامني في بعض المناطق واتخاذه حجة لبقائها في العراق”.