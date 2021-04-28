صادقون: الحكومة تتحمل مسؤلية ما يحصل للمواطن بسبب الأسعار

حملت كتلة صادقون النيابية، الأربعاء، الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الصرف في السوق.

وقال عضو الكتلة محمد البلداوي، في تصريح صحفي، ان ” كتلة صادقون وتحالف الفتح يحمل الحكومة مسؤولية نتائج قرارات سعر الصرف واثرها على المواطن بعد ارتفاع الأسعار لمستويات غير مقبولة”.

واضاف، ان” الحكومة بعد تكفلها بتحمل نتائج سعر الصرف لابد أن تأخذ على عاتقها كافة تبعات النتائج وقراراتها التي اربكت الوضع وتسببت بالكثير من الازمات وفي مختلف الجوانب”.

وأشار، إلى أن” سياسية الحكومة المالية افقرت الشعب وعملت على التحكم بقوتهم اليومي بدون ان تقدم الدعم البسيط الطبقات الفقيرة من أبناء الشعب”