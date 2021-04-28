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النزاهة تضبط متورطين بإخراج "حاويات ممنوعة" في أم قصر


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط ضابطاً ومفوضاً تابعين لهيئة المنافذ الحدوديَّة ومخلصاً كمركياً في ميناء أم قصر الشمالي؛ لقيامهم بإخراج حاوياتٍ تحتوي على مواد ممنوع دخولها.

وقالت الهيئة في بيان، إن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تمكن من ضبط ضابط ومفوض بميناء أم قصر؛ لإخراجهما حاوياتٍ ممنوعة دون تسجيلها في سجلات المنافذ الحدوديَّة ودون إبراز المعاملات الگمرگية من قبل المخلص، مؤكدةً ضبط المعاملات الگمرگيَّة الخاصَّة بهذه الحاويات المهربة وحاوياتٍ أخرى".

وأوضحت، أنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط المخلص الگمرگي، الذي حاول إخفاء المعاملات الگمرگية الأخرى، بيد أن إجراءات الفريق وعمليَّة الضبط المحكمة قادت إلى التوصل لسيارة المخلص والعثور على تلك المعاملات، فيما اعترف المخلص الگمرگي بأن الحاويات تم إخراجهن خارج الميناء، وإن البعض منها تحتوي على دراجاتٍ ناريَّةٍ".

وأشارت إلى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق".

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