الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب مخدرات من القائم الى بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، تمكن الاستخبارات العسكرية من احباط عملية تهريب للمخدرات من القائم باتجاه بغداد.

وذكرت الخلية في بيان انه “ضمن مهامها لملاحقة عصابات الجريمة، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٢٨ من احباط عملية تهريب ٤٠٠٠ حبه مخدرة مخبأة برأس شاحنة (تريلة) كان صاحبها يروم تهريبها من حصيبة بالقائم الى بغداد مرورا بالرمادي قبل الاطاحة به”.

واضافت ان “الشخص الذي حاول تهريب الحبوب تم تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.