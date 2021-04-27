الرد السريع يعلن نتائج عمليات تطهير "الجيزاني" في ديالى

أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الثلاثاء، نتائج عمليات تطهير مناطق الجيزاني والمناطق المحيطة بها في محافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان ، إن "قطعاتها المتمثلة باللواء الأول والثاني واصلت عمليات تطهير مناطق الجيزاني باتجاه نهر خريسان في محافظة ديالى".

وبينت، أن "العمليات أسفرت عن السيطرة على وكر لقناص شتاير وضبطها مع بازوكة + هاون ٦٠ملم واحد مع أرزاق طرية، كما تمت السيطرة على وكر وفككت عبوة واحدة، تم تفجيرها دون حادث يذكر".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن وصول قوة من الرد السريع إلى محافظة ديالى، لضبط الأمن هناك.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي، شهد وقوع جريمة نفذها تنظيم داعش الإرهابي في قرية الجيزاني في ديالى أسفرت عن مقتل وجرح نحو 6 أشخاص بينهم شقيقين.