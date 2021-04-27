النائب عن الفتح مختار الموسوي يدعو إلى اناطة ملف إخراج القوات الأجنبية للجنة العلاقات الخارجية

دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مختار الموسوي، الثلاثاء ، إلى اناطة ملف القوات الأجنبية إلى لجنة العلاقات الخارجية النيابية لإنهاء الوجود الأجنبي.

و قال الموسوي في تصريح صحفي، إن “العلاقات الخارجية قادرة على تولي ملف المباحثات العراقية الأمريكية”، مشيرا الى أن “جدولة الانحساب الأجنبي من العراق طال كثيرا”.

ودعا الموسوي رئاسة مجلس النواب إلى “إصدار أمر ديواني اناطة ملف الانسحاب الأمريكي عموما والأجنبي خصوصا إلى العلاقات الخارجية هي من تتولى عملية الإشراف على الانسحاب ضمن توقيتات زمنية محددة”.

ويؤكد سياسيون أن هناك ضرورة ملحة لخروج الحكومة بايضاح رسمي بشأن ماتم الاتفاق عليه حول التواجد الاجنبي داخل ، خصوصا ان هناك تناقض في التصريحات ما بين الطرف العراقي والآخر الأمريكي.