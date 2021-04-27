الأخبار

ساكو يثمن تركيز ظريف خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين على الحوار والحلول الدبلوماسية"


أكد البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية الهادئة هي السبيل الكفيل لحل المشاكل وليست الحروب، فيما أشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى أهمية دور العراق المحوري في المنطقة وتقريب وجهات النظر.

وقال إعلام بطريركية بابل للكلدان في بيان إن "البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو استقبل اليوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له في المقر البطريركي بالمنصور".

وبحسب البيان، ثمن ساكو "تركيز ظريف خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين على الحوار والحلول الدبلوماسية"، لافتا الى ان "الدبلوماسية الهادئة هي السبيل الكفيل لحل المشاكل وليست الحروب التي لا تخلّف سوى القتلى والخراب، لان الحروب تنتهي حيث بدأت".

من جهته، أكد ظريف على "أهمية الحوار الحضاري وعلى دور العراق المحوري في المنطقة وتقريب وجهات النظر"، مشيدا بـ"نجاح زيارة البابا فرنسيس التاريخية الى العراق وأهمية رسائله التي لم تكن فقط للعراقيين، بل لكل المنطقة".

وتطرق ظريف الى زيارة البابا للنجف ولقائه بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، مشددا "على دور القيادات الدينية في ترسيخ حوار الديانات لخدمة الانسانية، وتفكيك الفكر المتطرف. الديانات هي للتسامح والمحبة واحترام التنوع".

وشدد على "اهمية بقاء المكوَّن المسيحي الذي هو جزء من فسيفساء المنطقة ومواصلة دوره"، معربا عن تفاؤله "بتقدم الحوارات ومستقبل المنطقة".

فيما أشار ساكو الى ان "للكنيسة الكلدانية مطرانين في إيران ونائب في البرلمان، ونتمنى أن يتمكن البابا فرنسيس من زيارة إيران".

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وصل يوم امس الاثنين، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية التقى فيها عدداً كبيراً من المسؤولين العراقيين بينهم الرئاسات الثلاث وبحث معهم العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرد السريع يعلن نتائج عمليات تطهير "الجيزاني" في ديالى
الخبير الأمني عباس العرداوي : الحكومة غضت النظر على تواجد قواعد أمريكية داخل البلد
النائب عن الفتح مختار الموسوي يدعو إلى اناطة ملف إخراج القوات الأجنبية للجنة العلاقات الخارجية
ساكو يثمن تركيز ظريف خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين على الحوار والحلول الدبلوماسية"
إيران تؤكد دعمها للحكومة واحترام سيادة العراق
القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
بعد أبن الخطيب.. حريق يضرب مستشفى "التركي" في بابل
عمليات بغداد تعلن اعتقال قيادي في "داعش" الارهابي جنوبي العاصمة
شرطة بغداد تعلن اعتقال عصابة تمارس "الاتجار بالبشر"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك