إيران تؤكد دعمها للحكومة واحترام سيادة العراق

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، على دعم الحكومة العراقية واحترام سيادة العراق.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، في بيان إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حيث تم استعراض العلاقات العراقية بين العراق وإيران، وسبل تمتينها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، على "دعم الحكومة واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين بغداد وطهران، مبينا أن مباحثات الأعرجي، الأخيرة في طهران كانت مهمة وناجحة".

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أن "التفاهمات والحوار وتنقية الأجواء تساعد على استقرار المنطقة وتدعم عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في التعاون بمواجهة الإرهاب".