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القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد


أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان  إن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني، ألقت القبض على متهم بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد".

ولفتت إلى "ضبط بحوزة المتهم 50 غرام مادة بيضاء مخدرة، و 3 بايب للتعاطي، 4 قنينة اشعال، ميزان إلكتروني بالإضافة إلى رمانة يدوية ومسدس"،

مؤكدة "إحالته والمواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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