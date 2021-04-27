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شرطة بغداد تعلن اعتقال عصابة تمارس "الاتجار بالبشر"


اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، اعتقال عصابة تمارس "الاتجار بالبشر".

وقال القيادة في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة وبالتعاون مع مديرية مكافحة الاتجار بالبشر القت مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر التابع لقيادة شرطة بغداد القبض على عصابة مؤلفة من ثمانية متهمين وبالجرم المشهود تتاجر بالبشر ومطلوبين وفق احكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل ميداني باشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد وتم تحديد مكان تواجد العصابة والقاء القبض على افرادها الثمانية وتسليمهم الى جهة الطلب لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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