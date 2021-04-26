وفدٌ من العتبتَيْن المقدّستَيْن يزور ذوي ضحايا مستشفى ابن الخطيب والسيد احمد الصافي يوصي بأستقبال المتضررين من الفاجعة في مستشفى الكفيل وعلاجهم مجاناً

زار وفدٌ من العتبتَيْن المقدّستَيْن الحسينيّة والعبّاسية، صباح هذا اليوم الثالث عشر من شهر رمضان (1442هـ) الموافق لـ(26 نيسان 2021م)، ذوي ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، لتقديم التعازي لهم بهذا الحادث المؤسف والمؤلم.

وبيّن عضو مجلس إدارة العتبة العبّاسية المقدّسة الحاج جواد الحسناوي قائلاً: "إنّ وفد العتبتَيْن المقدّستَيْن الحسينيّة والعبّاسية، قد زار اليوم ذوي ضحايا الحريق الذي حدث أمس في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مقدّماً التعازي والمواساة لهم".

وأضاف الحسناوي: "أنّ مستشفى الكفيل التخصّصي في كربلاء سيستقبل الحالات التي تضرّرت من حريق يوم أمس، وسيتمّ تقديم العلاج اللازم لهم ومتابعة حالتهم بالمجّان، وذلك بتوصيةٍ من سماحة المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة السيد أحمد الصافي (دام عزّه)".