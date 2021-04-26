مجلس الوزراء يقرر شمول ضحايا ابن الخطيب بالحقوق التقاعدية

قرر مجلس الوزراء، شمول ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء قرر، شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية، نتيجة التصدي لفايروس كورونا".

وشهد مستشفى ابن الخطيب جنوب غربي بغداد اول امس السبت، حادث حريق كبير اسفر عن عشرات الضحايا.