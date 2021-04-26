احباط محاولة تهريب مخدرات داخل “ستوتة” وسط الرمادي

أفاد مصدر أمني، الاحد، باحباط محاولة تهريب مخدرات وسط مدينة الرمادي.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان “القوات الامنية داهمت منطقة حي البكر وسط مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بنية احد تجار المخدرات نقل بضاعته من المنطقة المستهدفة باتجاه المناطق الغربية بواسطة دراجة نارية (ستوتة)”.

وأضاف، أن “القوات الامنية تمكنت من احباط المحاولة والاستيلاء على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والمواد الممنوعة مخبأة داخل الدراجة النارية (الستوتة ) واعتقال التاجر واحالته الى القضاء ومصادرة الدراجة”.

وبين أن “الاجراءات الامنية المشددة على تعقب تجار ومروجي المخدرات في الانبار دعت التجار الى نقل بضاعتهم وابعادها الى مناطق اخرى بعيدة “.

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت خلال هذه الفترة من اعتقال ابرز تجار كميات الحشيشة والكريستال والحبوب المخدرة في مناطق مختلفة من مدن الانبار.