تدمير 7 اوكار لداعش بعملية امنية في ابي صيدا

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تدمير اوكار لداعش الارهابي وتفجير عبوات ناسفة في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ، ان "قطعات فرقة الرد السريع ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى شرعت، بواجب تفتيش و تطهير مناطق في ناحية ابي صيدا".

واضافت انه "تدمير 7 أوكار لداعش الارهابي و 5 عبوات ناسفة مزدوجة والعثور على 9 اوكار لتصنيع العبوات الناسفة ووكرين للارزاق"، مؤكدة "تفجيرها من قبل مفرزة الهندسة".