نائبة : حان الوقت لفتح ملف وزارة الصحة على مدى عقدين

طالبت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , مجلس النواب بفتح ملفات وزارة الصحة وعلى مدى عقدين ماضيين ومحاسبة جميع المتورطين , مشيرة الى ان هناك العديد من الاحداث التي تشابه حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وقالت جودت في تصريح صحفي, انه ” اصبح من الضروري والمفروض فتح جميع ملفات الفساد التي تتعلق بوزارة الصحة خاصة وان العديد من الملفات موجودة لدى لجنة النزاهة وهياة النزاهة وكذلك في ديوان الرقابة المالية ” .

وأضافت ان ” فتح ملفات الفساد سيكشف العديد من الخبايا التي بالإمكان ان تعدل وتقوم النظام الصحي الحالي سيء الصيد”، مطالبة مجلس النواب بـ”فتح ملفات وزارة الصحة وعلى مدى عقدين ماضيين ومحاسبة جميع المتورطين” .

وكانت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء حسين الشمري أكدت في تصريح سابق ان الدلائل والبراهين أثبتت فشل وازرة الصحة بعهد الوزير الحالي حسن التميمي ، فيما اشارت الى جلسة يوم غد الاستثنائية ستكون بركان بوجه وزير الصحة.