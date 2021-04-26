الصراع الخفي داخل عائلة بارزاني يتجدد.. تغييرات أمنية وعسكرية عديدة في الإقليم

كشف مصدر سياسي كردي، الاثنين، عن تغييرات عديدة قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في وزارة البيشمركة.

وقال المصدر إن “هناك حملة تغييرات يقوم بها بارزاني في الفترة الأخيرة في المناصب الأمنية والعسكرية، بهدف تعزيز ونفوذه وسيطرته، في ظل النفوذ الكبير الذي يتمتع بها به رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على الأجهزة العسكرية”.

وأضاف المصدر، أن “التغييرات شملت 37 مسؤولا في وزارة البيشمركة وأغلبهم في وحدات لواء 80 التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، كما سيتم تغيير عدد من مدراء الآسايش في الأقضية والنواحي في محافظتي دهوك وأربيل”.

وكانت وسائل الإعلام تحدثت عن صراع نفوذ خفي داخل عائلة بارزاني وخاصة بين رئيسي الإقليم والحكومة، في محاولة كل طرف لتعزيز نفوذه في الجوانب المختلفة في إقليم كردستان