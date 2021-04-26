البرلمان يلزم وزارة المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية

ألزمت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، وزارة المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب برئاسة، حسن الكعبي، والمخصصة لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ان "رئاسة مجلس النواب قررت إلزام وزارة المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عموم المحافظات وعدم التحجج بأعذار غير مقبولة".