مسلسل الحرائق يستمر.. النيران تلتهم مصنعاً و "كوفي شوب" في محافظتين

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حادثي حريق اندلع الأول في "كوفي شوب" بمحافظة واسط، والثاني في أحد المصانع بمحافظة نينوى.

وقال المديرية في بيان إن "فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق نشب بكوفي شوب قرب المرآب الموحد بقضاء النعمانية، حيث تمكنت الفرقة من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي قصير وتحجيم النيران ومنع انتشارها الى المحال التجارية المجاورة بأقل الخسائر المادية وبدون اي أضرار بشرية".

في الأثناء، تمكنت فرق أخرى في محافظة نينوى من السيطرة على حادث حريق اندلع بأكداس من الكارتون داخل ساحة معمل مخصص لصناعة الكارتون في المنطقة الصناعية بالساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وبينت المديرية، أن "فرقها في مركز الكرامة بإسناد من مراكز ( الموصل والنهري والجزائر ) بسطت سيطرتها على الحادث بعد محاصرة النيران واخمادها بهمة عالية وبوقت قياسي والحد من توسعها وانتشارها وانقاذ كميات كبيرة من الكارتون والمواد الأولية ومنع وصول النيران إلى بناية المعمل وبدون اي أضرار بشرية".

ومساء السبت الماضي، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.