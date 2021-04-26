العتبة الحسينية تنفي احتراق دار الشفاء المجاور لمستشفى ابن الخطيب

نفت العتبة الحسينية المقدسة اليوم الاثنين، الانباء التي تداولتها بعض الصفحات والمواقع عن احتراق دار الشفاء رقم (4) المجاور لمستشفى ابن الخطيب في بغداد .

وقال مدير اعلام العتبة عقيل الشريفي ان مركز الشفاء رقم (4) المجاور ل‍مستشفى ابن الخطيب لم تمسه النار مطلقاً اثناء الحريق ولم يكن سببا في اندلاعه، وانما حدث الحريق في المباني الحكومية جراء انفجار قنينة غاز اوكسجين بحسب المعلومات الاولية.

مبينا ، ان مركز الشفاء سالماً من اي اضرار ويعمل بشكل طبيعي كونه يعتمد على منظومة اوكسجين مركزية وليس عبر القناني.

واضاف الشريفي ان من يعمل بخدمة المجتمع يثير امتعاض بعض الجهات، لانها تكشف سوء ادارتهم للاماكن المسؤولين عن ادارتها، لذلك نترفع عن الرد على هؤلاء المغرضين فمشاريع العتبة المقدسة هي الرد الامثل على تخرصات الجهات المغرضة وخاصة دور الشفاء التي تم تشييدها وفق افضل المعايير العالمية والتي ساهمت بانقاذ الاف المصابين بوباء كورونا .

واشار الشريفي الى ان العتبة في طريق انجاز 21 مركزاً للشفاء موزعة في انحاء العراق كافة تضم اكثر 3500 سرير، والذي يعد انجازا مهما فاق الكثير من امكانيات الدول الكبرى التي انهارت فيها المؤسسات الصحية بسبب حجم الاصابات، حيث ساندت العتبة وزارة الصحة وقدمت يد العون ولم تكن بديلا عن دورها في اداء واجباتها الرسمية.

ولفت الشريفي ان العتبة عندما تؤسس مركزا للشفاء وتقوم ببناءه وتأثيثه وتجهيزه تسلمه لادارة الدولة وبالتالي يقع على عاتق الجهات الحكومية في وزارة الصحة مسؤولية صيانتها وادامتها كاملة لان ذلك خارج عن قدرة العتبة وليس من صلاحياتها القانونية.

واعرب الشريفي عن استعداد العتبة الحسينية المقدسة الى تقديم الدعم الى المؤسسات الحكومية لمواجهة الجائحة في حال تم الطلب منا لتوفير المساعدة .