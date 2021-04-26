بسبب سوء الخدمات..الفتح يبين امكانية استجواب امين بغداد

بين النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، الاثنين، امكانية استجواب امين بغداد، مشيرا الى انه اذا توفرت أدلة وقاطعة تؤكد تورطه سيتم استجوابه في مجلس النواب .

وذكر شاكر في تصريح صحفي إن ”توفر الادلة القاطعة سيسهل عملية أستجواب أمين بغداد علاء معن داخل مجلس النواب واستجوابه امام الشعب“.

وأوضح شاكر، أن ”سوء الاوضاع الخدمية ما هو الا سوء أدارة وأهمال مستمر من قبل المسؤول المباشر على الوضع الخدمي فيما يخص العاصمة بغداد“.

يشار الى ان تأهيل مداخل العاصمة بغداد ومناطقها الأثرية لازل معطلا ، فضلا عن تردي واقع الخدمات في المحافظة