هل كان بفعل فاعل.. تفاصيل جديدة عن "مأساة" أبن الخطيب

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وموقف الدفاع المدني وموعد وصوله لمكان الحريق.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنة، وفقاً للوكالة الرسمية، إنه "على الرغم من كون التحقيق في بداياته ولم يقدم الخبير في مجال تحديد الحرائق للأدلة الجنائية تقريره حتى الآن إلا أنه من المستبعد أن يكون الحادث بفعل فاعل"، مبينا أن "اغلب الحوادث المشابهة كانت على خلفية اهمال أو تماس كهربائي إن لم يثبت من خلال التقارير عكس ذلك".

وأضاف، أن "تقارير الدفاع المدني تشير الى أن الحريق حدث بسرعة كبيرة وانتشرت النيران في اغلب الطوابق خلال 3 دقائق"، لافتا الى أن "أول فريق للإطفاء من الفرق الخاصة بالدفاع المدني وصل خلال 3 دقائق ونصف الدقيقة لمكان الحريق".

وأشار الى أن "التشخيص الذي قدمته فرق الدفاع المدني من خلال المكان واستطلاعه بين أنه كان هناك تقصير في اخذ الاحتياطات اللازمة ضمن تعليمات الدفاع المدني، والمديرية أكدت في تشخيصها أيضاً عدم وجود منظومة إطفاء ذاتي أو منظومة انذار مبكر فضلا عن عدم وجود خفارة للدفاع المدني وغيرها من الأمور إضافة إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال من البنى التحتية للمستشفى كالسقوف الثانوية وكل ذلك ساعد على سرعة انتشار النيران".

وتابع أن "الحصيلة الحالية وصلت الى 82 شهيدا و110 مصابين واغلبهم في الإنعاش وكانوا مرتبطين بالإنعاش المركزي"، موضحا أنه "عندما توقفت منظومة الأوكسجين حصلت لديهم مضاعفات نتيجة الحريق والدخان مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا".

ومساء أمس السبت، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.