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الشيخ جلال الدين الصغير يشيد ببرنامج وجيها بالحسين الذي تعرضه قناة الكميل الفضائية


اشاد امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ببرنامج وجيها بالحسين الذي تعرضه قناة الكميل الفضائية, 

يذكر ان برنامج وجيها بالحسين هو اكتشاف رواديد ومنشدين من الشباب والبراعم الحسينية حيث ينشدون القصائد الحسينية وباصوات شجية ورائعة

يدير هذا البرنامج الرادود الحسيني قحطان البديري والرادود الحسيني حسين الاكرف والشاعر واثق العيساوي والشيخ عبد الصاحب الطائي بالاضافة الى حسنين الحلو وكان هناك ضيوف شرف من ابرزهم الرادود الحسيني الحاج ابو بشير النجفي 

واعتبر سماحة الشيخ الصغير ان هذا البرنامج بمثابة رد على الحرب الناعمة التي تشن على قيم شعبنا ومجتمعنا وعلى افكارنا ومبادئنا وعقائدنا ومؤسساتنا الضابطة لاعرافنا وهو احد الصراعات الخيرة ضد الصراعات الشريرة وهو عمل مفرح للغاية في طبيعة الاهتمام ببراعمنا الشبابية وكيفية ادارة تربيتها بالطريقة التي تفضي الى نشأة اجيال تعبر عن حياة هذا الشعب واستمرار منظومته القيمية ونظمه الحافظة لعقائده ومناقبياته وكل ما يرتبط بعزته وكرامته 

واضاف سماحته ليس من طبيعتي ان اشيد ببرنامج معين ولكن حقيقة اجد نفسي مندفعا وبحق الى ان امجد بالجهد الكبير واثني على العمل المفيد والنافع الذي قامت به قناة الكميل عبر برنامجها الموفق جدا وجيها بالحسين

وتابع سماحته ان هذا البرنامج وان كان في اطار المشهد الحسيني ولكن حينما ارقبه في طبيعة تاثيراته وفي طبيعة ما يترتب عليه وفي طبيعة ما وفقت اليه ادارة القناة وادارة البرنامج من صياغات ومن شعارات ومن اسلوب حقيقة يجعلني اشعر بان شبابنا بخير وان هذا الجهد المحموم لافساد شبابنا تقابله هذه الارادة المعطاء الخيرة لحفظ الشباب وللمضي بهم نحو التعاليم والقيم التي وحدها تحفظ عزة وكرامة هذا الشعب وتعطيه الحياة التي تحفظ له اباءه وعزته وتجعله مؤهلا للقيام بالمشروع الحضاري الكبير الذي ينتظر منه وتعلق عليه امال البشرية جمعاء واعني بذلك مشروع الامام المنتظر روحي وارواح العالمين له الفداء . 

 

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