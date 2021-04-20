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مصدر مطلع يكشف اسباب اعتقال جمال الكربولي وابن اخته


كشف مصدر مطلع عن اسباب اعتقال رئيس ما يسمى بحزب الحل والمشرف على قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي وابن اخته 

وقال المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان عملية الاعتقال جاءت بعد الاعترافات التي ادلى بها مستشار رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت المدعو رعد الحارس الذي ينتمي للتيار الصدري حيث كان قد اعتقل منذ شهر تقريبا وبعد ذلك تم اعتقال رئيس قسم العقود في وزارة الكهرباء رعد قاسم الذي اعترف بدوره على رجل الاعمال بهاء الجوراني 

واضاف المصدر ان الجوراني اعترف بالصفقات المشبوهة بمشاركة جمال الكربولي وابن اخته لؤي الكربولي  وتم تقديم ادلة ووثائق تدين المتورطين بفساد عقود وزارتي الكهرباء والصناعة.

واكد المصدر ان النائب محمد الكربولي هو الاخر صدرت بحقه مذكرة اعتقال لكنه يملك الحصانة البرلمانية وسوف يبت البرلمان يوم غد بقرار رفع الحصانة عنه ليلحق باخيه وابن اخته للتحقيق معه 

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مصدر مطلع يكشف اسباب اعتقال جمال الكربولي وابن اخته
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