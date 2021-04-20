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بالفيديو .... الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي قدمته الحكومة للناس بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ وما سبب اندلاع الحرائق بشكل متكرر
علي محسن راضي
64
2021-04-20
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بالفيديو .... الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي قدمته الحكومة للناس بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ وما سبب اندلاع الحرائق بشكل متكرر
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