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خبير استراتيجي: حكومة الكاظمي لا تمتلك ارادة حقيقية لإخراج القوات الاميركية


بين الخبير الاستراتيجي علي فضل الله، الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لا تمتلك ارادة حقيقية لإخراج القوات الاميركية، مشيراً الى أن المفاوضات بين بغداد وواشنطن غير واضحة.

وقال فضل الله في حديث لـفضائية العهد"، إنه "بعد الانتصار الكبير الذي حققه العراق على المجاميع الارهابية اثبت انه يستطيع حماية ارضه وشعبه"، مبيناً أنه "في ظل الحكومة الحالية لا يثبت ان هناك ارادة حقيقية لإخراج القوات الاميركية".

واضاف أن "المفاوضات بين بغداد وواشنطن غير واضحة"، مشيراً الى أن "الجانب الاميركي يريد السيطرة على مصادر الطاقة العراقية وكذلك موقعه الجغرافي المهم".

واوضح  فضل الله أن "تواجد القوات الاميركية كان سببا في توتر الوضع الامني في العراق"، لافتاً الى أن "هذا الوجود سيكون سبب ضعف العراق في المرحلة القادمة".

وتابع "لم نرى أي دعم حقيقي للعراق في ظل ازمة كورونا"، مؤكداً "عدم وجود إرادة اميركية لبناء دولة عراقية حقيقية".

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