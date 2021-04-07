استطلاع في الانبار يعد حكومة الكاظمي “الأسوأ” منذ عام 2003

اجمع سكان محليون من مختلف شرائح المجتمع في محافظة الانبار ، الاربعاء، حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بانها الأسوء منذ عام 2003 .

وقال الشيخ محمد الدليمي احد شيوخ ووجهاء الانبار في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الحكومة الحالية لم تكن موفقة في مختلف المجالات وافرزت نتائج سلبية اثرت على قوة المواطن من خلال رفع سعر صرف الدولار وغلاء المواد الغذائية والمستلزمات الاخرى ناهيك من انها خلفت جيوش من العاطلين عن العمل ولم تحصد من خطواتها فيما يسمى ورقة الاصلاح سوى مزيدا من التعقيد في المشهد السياسي اتبعه خلق حالة من الفوضى في الاسواق المحلية لم تسطيع تلك الحكومة مجابهة الغليان الشعبي الرافض للخطط الحكومة التي عول عليها الشعب من انها سوف تعالج افرازات الحكومة السابقة الا ان الجميع صدم باجراءات لم تكن بالحسبان “.

واضاف الدليمي ان” خطة خلية ازمة كورونا الحكومية فشلت في ادارة الازمة بعد ان حولت الاجراءات الصحية الى امنية والمستهدف الوحيد هي الطبقة الفقيرة التي وقعت اسيرة بين اجراءات كورونا وفرض حظر التجوال الصحي”.

وأكد الدليمي، أنه “لا بصيص امل في انفراج الوضع الحالي بعد ان ايقن المواطن العراقي بأن خطط حكومة الكاظمي هواء في شبك “.

يشار الى ان أسواق محافظة الانبار شهدت ارتفاعا غير مسبوق في اسعار المواد الغذائية لم تشهدها منذ عام 2003.