النائب احمد الكناني : :ارتفاع أسعار صرف الدولار تتحمله الحكومة وحدها

حمل عضو تحالف الفتح، النائب، احمد الكناني، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية التبعات التي ستلحق بقرارها حول أسعار صرف الدولار.

وقال الكناني في حديث صحفي، ان” ملف ارتفاع أسعار الصرف في الداخل وتأثيره على السوق وحياة المواطنين تتحمله الحكومة والبنك المركزي وبتالي هي مسؤولة امام الشعب عن قرارها هذا والنتائج التي ستؤول اليها في الأيام المقبلة”.

وأضاف، ان” كل القوى السياسية اليوم مطالبة بتحمل المسؤولية وعدم الاكتفاء بتبادل اللوم وتأنيب الطرف الاخر كون القضية أصبحت تمس مصالح المواطن العراقي بالدرجة الأولى”.

وأشار الى ان” التعاون يجب ان يكون سيد الموقف بين السلطات التشريعية والتنفيذية بغية انهاء الازمة والتوجه إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية”