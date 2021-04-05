الشيخ جلال الدين الصغير يحدد الجهة التي وراء الانقلاب في الاردن

حدد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير الجهة التي وراء الانقلاب الفاشل في الاردن

وقال سماحته في تغريدة له على صفحة الشخصية من يبحث عن هوية الانقلاب في الاردن فعليه أن لا يبحث أبعد من مشروع قناة بن غوريون الذي تعدّه دويلة الصهاينة كبديل للسويس بتمويل صبيان السعودية والامارات،

واضاف كما وعليه ان لا يستخف بالردود الامريكية والبريطانية الباهتة. ‏وحينها سيشاهد قصة من قصص الحضن العربي