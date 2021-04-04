هيئة الحشد الشعبي تصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن المنتسبين المفسوخة عقودهم.

وقالت الهيئة في بيان إنه "بعد إقرار قانون الموازنة لسنة 2021 من قبل مجلس النواب وتضمين ملف المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي نود إعلامكم أن الهيئة بانتظار التعليمات والإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة".

وأضافت أنه "في حال ورود التعليمات بشكل رسمي سيتم إبلاغكم عبر البيانات والتصريحات التي تصدر من مديرية الإعلام في الهيئة حصراً".