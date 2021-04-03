تصاعد الوفيات بسبب كورونا في اقليم كردستان

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، السبت، (3 نيسان 2021) تراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ارتفاعا في اعداد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان ورد إن "حصلیة الاصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 444 اصابة".

وأضافت الوزارة أنها "سجلت 14 حالات وفاة منها 6 في اربيل و3 في السليمانية و 5 في دهوك"، لافتة الى "تعافي 347 مصابا من الفيروس".

وسجلت وزارة صحة أقليم كردستان يوم أمس الجمعة، 773 اصابة ووفاة 8 مصابين 4 في اربيل و2 في السليمانية و2 في دهوك، وشفاء 371 مصاب من الفيروس.

وشددت الجهات المعنية في اقليم كردستان إجراءاتها الوقائية عقب تسجيل ارتفاع ملحوظ في الاصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا.