النائب فاضل الفتلاوي : قرار الحكومة بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية “حبر على ورق”

وصف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب فاضل الفتلاوي السبت , قرار الحكومة لمحاسبة ومتابعة التجار والأسواق بأنها “حبر على ورق”, مبينا ان عملية ارتفاع مازالت مستمرة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي, ان ” رفع سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي كان ضرره اكبر من نفعه وان المواطن الفقير والبسيط تعرض الى ضرر اقتصادي كبير نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية ” .

وأضاف انه ” بعد تصاعد الاحتجاج بشان القرار قررت الحكومة بمتابعة التجار والأسواق لمحاسبتهم نتيجة استغلال ذلك الارتفاع الا ان قرار الحكومة ماهو سوى حبر على ورق وان الأسعار مازالت ترتفع بشكل مخيف حتى طالت المحاصيل الزراعية الضرورية”.

وطالب الفتلاوي مجلس النواب والقوى السياسية بـ” التدخل السريعللضغط على الحكومة والبنك المركزي للتراجع عن قرارها لكون الحكومة غير قادرة بالسطرة على المتلاعبين من التجار ” .