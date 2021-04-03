خبير أمني: انسحاب القوات الأمريكية قرار شعبي ويجب ان يكون خارج الحوار الاستراتيجي

اكد الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , ان الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات الامريكية عليه ان لايزج مسالة بقاء او تمديد او جدولة طويلة المدى لانسحاب القوات الامريكية، مؤكدا أن الانسحاب هو قرار شعب اقره البرلمان ولايمكن زجه كفقرة من فقرات الحوار .

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” كلما ازدات الضغوط على الامريكان بانسحاب قواتها العسكرية من العراق تلجأ الى مايسمى بالحوار الاستراتيجي لتمييع او مماطلة في انسحاب قواتها”.

وأوضح، أن “مسألة انسحاب القوات الامريكية من العراق يجب ان يكون بمعزل عن فقرات الحوار لكون قضية الانسحاب هو إرادة شعب جسد في قراره بالانسحاب الكامل ” .

وأشار العكيلي إلى ان ” الامريكان يحاولون بالالتفاف على قرار البرلمان الملزم بانسحاب قواتهم بتغيير عنوانه فقط مع المزيد من تواجد قوات أخرى عن طريق بناء قواعد جديدة وتحت غطاء حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية الا ان القوى المناهظة للتواجد سترفضه رفضا قاطعا ” .