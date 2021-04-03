النائب عن الفتح حسن سالم يطالب بفتح ملف العقود الامريكية “الفاسدة” في مفاوضات الحوار الاستراتيجي

طالب النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، السبت، بفتح ملفات العقود الامريكية الفاسدة بالعراق في الحوار الاستراتيجي المزمع عقده في السابع من نيسان مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال سالم، في بيان إن “على الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الامريكي في الحوار الاستراتيجي القادم ان يكون شجاعا ووطنيا ويطالب بانهاء الوجود الامريكي في العراق”.

وأضاف، “يتطلب من الحكومة اعادة النظر بكثير من العقود والمشاريع الاقتصادية الامريكية الفاسدة التي تسببت في هدر مليارات الدولارات دون اصلاح منظومة الكهرباء وبمساعدة بعض المسؤولين العراقيين الفاسدين”.

وحذر سالم الوفد المفاوض من “التهاون في انهاء التواجد الامريكي الذي بعكسه سيكرس الى احتلال جديد للعراق”.