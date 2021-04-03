النائب عن الفتح محمد البلداوي : نطالب الحكومة بإعادة النظر بسعر صرف الدولار رغم اقرار الموازنة

طالب النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، السبت، الحكومة الاتحادية بضرورة إعادة النظر بأسعار الصرف كونها تمس حياة المواطن أولا وأخيرا.

وقال البلداوي، في تصريح صحفي، انه” وان اقرت الموازنة فأننا ساعين في مطالبة الحكومة بإعادة النظر بقرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار كونه يمس حياة المواطن العراقي أولا وقبل أي شريحة من المجتمع”.

وأضاف، ان” التصويت على الموازنة وما اثير حولها كان بسبب رفض الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية خفض سعر الصرف ما اضطررنا الى الدخول والمشاركة في التصويت كون الامر اصبح شأنا حكوميا”.

واشار الى ان” عدم التصويت على الموازنة جعلنا بين امرين الأول اما نرفض التصويت ونساهم في تعطيل الموازنة والثاني ان سعر الصرف بالتصويت او عدمه فهو باقي ولن يتغير”