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بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى .. تشييع جثمان القاضي محمد عريبي


جرت صباح هذا اليوم السبت في العاصمة بغداد، مراسم تشييع جثمان القاضي محمد عريبي الذي وافاه الاجل يوم امس اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

وجرت المراسم بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وعدد من القضاة.

القاضي الراحل من مواليد 1969 بغداد، درس في كلية القانون في بغداد عام 1987 وتخرج منها عام 1992.

وبدءا من 3 تشرين الاول عام 1992 مارس مهنة المحاماة، ودخل إلى المعهد القضائي عام 1998، وفي عام 2000 تم تعينه قاضياً بمرسوم جمهوري.

وقد عُين عريبي كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، عام 2004.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 ايلول عام 2006. التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

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