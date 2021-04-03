الأخبار

قانوني: قرار حل البرلمان قبل أيام من الانتخابات يعتبر "تعسفياً"


أكد الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم الجمعة، أن قرار حل مجلس النواب قبل خمسة أيام من إجراء الانتخابات، يعتبر قراراً تعسفياً، ويلحق الضرر بالمرشحين الجدد.

وقال العبادي في حديث صحفي إن "قرار حل مجلس النواب يوم 5 / 10 / 2021 قرار تعسفي ويلحق ضرر بالمرشحين ( الجدد ) ويخالف حق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين الوارد في المادة ( 16 ) من الدستور ويقلل من فرص فوزهم بالانتخابات القادمة لصعوبة المنافسة اثناء فترة الدعاية الانتخابية".

وأضاف، أن "الدستور في المادة ( 56 ) في البند ثانيا اعطى مدة ( 45 ) يوماً لغرض اجراء الانتخابات تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الدورة الانتخابية السابقة ، وهذا التوقيت ليس اعتباطاً وانما جاء لغرض تكافؤ الفرص بين المرشحين الجدد والنواب السابقين".

وبشأن آلية حل مجلس النواب، أشار إلى أن "الدستور تناولها في المادة ( 64 ) يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، بناء على طلب من ثلث اعضائه ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، حيث يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً، وبذلك المجلس تعسف باستخدام عبارة مدة اقصاها ( 60 ) يوماً وجعلها 5 ايام فقط".

وبين العبادي، أن "المتضرر الوحيد من هذا القرار هم المرشحين الجدد الذي لايملكون سلطة النائب المنافس وليس لهم جهة سياسية كبيرة تعدعمهم والقرار يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بالعملية الانتخابية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قانوني: قرار حل البرلمان قبل أيام من الانتخابات يعتبر "تعسفياً"
الاستخبارات تستولي على صواريخ في كركوك
العراق وسوريا يناقشان فترة تمديد الإقامة إلى ثلاثة أشهر
القضاء ينعى "محمد عريبي": سيبقى خالداً في نفوس العراقيين
الأزمة النيابية توضح بشأن حظر التجوال خلال رمضان
مكافحة الاجرام تحرر مخطوفا وتلقي القبض على الخاطفين في بغداد
القبض على متهمين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة في البصرة
القبض على 11 متهماً وضبط سلاح واعتدة في ميسان
قانوني يكشف عن التفاف برلماني على مادة بالموازنة
وفاة القاضي محمد عريبي إثر مضاعفات مرض فيروس كورونا.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك