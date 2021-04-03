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العراق وسوريا يناقشان فترة تمديد الإقامة إلى ثلاثة أشهر


بحثت وزير الهجرة والمهجرين العراقية، ايفاق فائق جابرو، اليوم الجمعة، مع وزير الداخلية السوري تمديد فترة الإقامة من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وقالت الهجرة في بيان، إن "وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، التقت اليوم، مجموعة من الاسر العراقية المتواجدة في سوريا بحضور القائم بالأعمال السفارة وطاقمها، حيث استمعت لمشاكل الأسر العراقية وبضمنها استخراج الأقامة والحصول على المستمسكات الثبوتية للمواليد الجدد وحصولهم على الجنسية وشهادة الجنسية وجواز السفر باعتبارهم عراقيين".

وأكدت، أن "الوزارة ستتحمل كافة التكاليف لمن يرغب منهم بالعودة بشكل طوعي الى البلاد، اضافة الى تقديم الدعم لتلك الأسر حال عودتهم وارسال لجنة خاصة لاستخراج المستمسكات الثبوتية لهم".

وبعد ذلك، التقت جابرو بوزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون في مبنى وزارة الداخلية السورية، ونقلت له مشاكل العراقيين في سوريا ومن ضمنها الاقامة وتأشيرات الدخول، مشيرة في الوقت ذاته الى دعم كل الجهود الخاصة بعودة العراقيين الراغبين بشكل طوعي الى البلاد .

 

ووجه وزير الداخلية السوري بعد الاجتماع بتمديد فترة الاقامة من شهر الى ٣ اشهر، واثنى على الحكومة العراقية الجديدة بالانفتاح على دول الجوار.

 

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العراق وسوريا يناقشان فترة تمديد الإقامة إلى ثلاثة أشهر
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