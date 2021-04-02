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مكافحة الاجرام تحرر مخطوفا وتلقي القبض على الخاطفين في بغداد


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تحرير مخطوف والقبض على الخاطفين في العاصمة بغداد

الوزارة قالت في بيان انه "بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة اجرام البياع حول حادث خطف احد المواطنين ضمن قاطع المسؤولية جنوب العاصمة بغداد وطلب الخاطفين فدية مقدارها (40 الف دولار امريكي) مقابل اطلاق سراح المخطوف".

واضاف البيان انه "تم تشكيل فريق عمل والتنسيق مع ابنه للتواصل مع المتهمين واستدراجهم الى موعد الاستلام والتسليم، وبالفعل تمت متابعة الحالة ونصب كمين للخاطفين في مكان التسليم في منطقة الكرادة ب‍بغداد، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة اجرام الكرادة تم القبض على الجناة (متهمين اثنين) وبصحبتهما المجنى عليه (المخطوف)، وضبط بحوزتهما مسدس مع عجلة بداخلها المجنى عليه (المخطوف) وتم تحريره".

وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وفق المادة ٤٢١ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

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