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النائب عن بدر عدي شعلان يدعو لعقد جلسة طارئة ويوجه تحذيرا الى محافظ البنك المركزي


دعا النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب الى تحديد موعد عاجل لعقد جلسة طارئة بحضور محافظ البنك المركزي للوقوف على تداعيات ارتفاع أسعار السوق بسبب الإصرار على عدم تخفيض سعر الصرف، محذرا من استجواب محافظ البنك المركزي تمهيدا لاقالته بحال تمسكه بمواقفه التي لا تصب بمصلحة العراق وشعبه.

وقال ابو الجون في حديث صحفي، ان "تحالف الفتح عموما وكتلة بدر خصوصا حين شاركت في جلسة التصويت على الموازنة، رغم تحفظها على العديد من موادها وخصوصا ما يتعلق بسعر الصرف للدولار مقابل الدينار، فإنها كانت من باب دفع الضرر الاكبر كي لايقال باننا نعرقل تمرير الموازنة التي انتظرها الشعب العراقي طويلا".

واضاف ابو الجون، اننا "اليوم وبعد ان مرت الموازنة فهذا الامر لايعني ان سعر الصرف أصبح من الماضي ولن يتم تخفيضه بل سنعمل وبشكل مستمر بالضغط على السلطة التنفيذية والبنك المركزي لتخفيضه واتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة الازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار في السوق"،

لافتا الى انه "وضمن اولى الخطوات فان رئاسة مجلس النواب مطالبة بعقد جلسة طارئة في اقرب وقت بحضور محافظ البنك المركزي تخصص لمناقشة سعر الصرف و اسباب إصرار البنك المركزي على عدم تخفيضه".

 

واكد انه "بحال تنصل المحافظ عن حضور الجلسة او كانت إجابته غير مقنعة فأننا سنعمل على الضغط باتجاه استجوابه وعلى القوى الوطنية داخل قبة البرلمان ان تقف مع الشعب العراقي وليس مع الجهات المستفيدة من تخبط البنك المركزي وان يتم المحافظة على القسم وعدم التنصل عن المسؤولية الاخلاقية والقانونية".

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