مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير نفق وعجلة لهم في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير عجلة ونفق وخزانات تابعة لهم في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة من مقر قيادة عمليات صلاح الدين، تشرع بواجب تفتيش مكان الضربة الجوية في منطقة العيث".

وأضاف البيان، أنه "كانت نتائجها، قتل ٣ من عناصر عصابات داعش الإرهابية الدواعش وتدمير ٤ دراجات نارية ومولد كهربائي ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور، فضلا عن تدمير خزان ماء واخر للوقود".