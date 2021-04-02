نائب يكشف عن مضمون قرار مهم لوزارة الدفاع لدعم” امن ديالى”

كشف النائب احمد مظهر الجبوري، الجمعة، عن قرار مهم لوزارة الدفاع لدعم امن محافظة ديالى.

وقال الجبوري في حديث صحفي ،ان” امن ديالى مر بتحديات متعددة الاوجه في الاشهر الماضية بسبب وجود نشاط لخلايا داعش الارهابية في بعض المناطق والقواطع ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية”.

واضاف الجبوري،انه” عقد اجتماعا موسعا مع وزير الدفاع تناول الملف الامني لديالى بكل حيثياته وسبل تعزيز”، لافتا الى ان “الوزير وافق على نقل 1000 منتسب من ملاك وزارة الدفاع على قيادة عمليات ديالى لتعزيز جهود قطعات الجيش في فرض الامن والاستقرار خاصة في مناطق ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) وبقية المناطق”.

وعانت ديالى في الاشهر الماضية من تنامي في معدلات الخروقات الامنية ونشاط خلايا داعش الارهابي ما ادى الى سقوط ضحايا.