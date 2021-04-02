الكشف عن تفاصيل “اتفاق الموازنة”: اقصاء الاتحاد الوطني الكردستاني من الرئاسة وتجديد ولاية الحلبوسي

كشفت عضو مجلس النواب عالية نصيف، عن تفاصيل الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه قانون موازنة العام 2021، مبينة أن الاتفاق يقضي بازاحة الاتحاد الوطني الكردستاني من رئاسة الجمهورية وتجديد ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقالت نصيف في حوار إن “تمرير الموازنة تم بموجب اتفاقات وصفقات سياسية ستظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة”، مؤكدة أن “تلك الصفقات جرت على حساب المواطن وحقوقه”.

وأضافت، ان “الاتفاق السياسي الجديد يقضي بازاحة الاتحاد الوطني الكردستاني عن رئاسة الجمهورية ومنحها للحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل اسناد رئاسة الوزراء لجهة شيعية تتمناه وتجديد ولاية احدى الرئاسات (في إشارة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)”.

وأشارت نصيف إلى ان “الموازنة الحالية كانت موازنة سياسية وانتخابية”، مبينة أن “الزعامات هي من إدارات مفوضات الموازنة لأنها تتعلق بكرسي الحكم القادم”.