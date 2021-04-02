القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة وحبوب مخدرة في كربلاء

أعلنت مديرية قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة وحبوب مخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان انه "ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال القبض على المطلوبين والمتهمين، تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط مابحوزتهم من حبوب مخدرة وكرستال إضافة الى ادوات للتعاطي".

واضاف البيان انه "تم ضبط بحوزتهم أيضاً اسلحة نارية عبارة عن مسدسين عدد إثنين من عيار 9 ملم ليتم توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".