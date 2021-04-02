رئيس البرلمان السابق يعترف ان الحشد الشعبي منسجم مع أهالي المناطق المحررة

أكد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، وجود انسجام بين أهالي المناطق المحررة ومنها محافظة ديالى وقوات الحشد الشعبي، فيما حذر من الإقليم السني سيؤدي لمزيد من الصراع.

وقال الجبوري الجبوري في حوار إن “قوات الحشد الشعبي أدت دورا إيجابيا في محافظة ديالى وهناك انسجام بينها وبين الأهالي وانا على تواصل مع قيادات الحشد الشعبي”.

وأضاف الجبوري، أن “طبيعة تواجد الحشد الشعبي تختلف من منطقة الى أخرى”.

من جانب آخر حذر الجبوري من الاقدام على تشكيل الإقليم السني كما ينادي به البعض، معتبرا أن “الإقليم السني سيؤدي لمزيد من الصراع والتشتت”.