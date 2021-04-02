خبير قانوني يوضح توقيت انهاء عمل البرلمان

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، التوقيت الزمني الذي سينتهي فيه عمل البرلمان بشكل نهائي ويصبح عديم الصلاحيات التشريعية والرقابية.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “البرلمان وعلى الرغم من تصويته على حل نفسه في يوم الـ 31 من اذار الجاري، الا ان قرار التصويت سيكون نافذاً من التأريخ المحدد لحل البرلمان”.

واضاف ان “يوم الـ 7 من تشرين الاول المقبل هو الموعد الذي صوت عليه البرلمان لحل نفسه، وبالتالي فأن عمل البرلمان التشريعي والرقابي سينتهي في هذا اليوم الذي يسبق اجراء الانتخابات المبكرة”.

وبين ان “البرلمان وفي حال لم يحل نفسه في الموعد المحدد فأن رئيس الجمهورية سيحدد موعد الانتخابات التشريعية خلال شهرين من هذا الموعد وفق المادة ٦٤ من الدستور”