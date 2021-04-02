سليم الجبوري يتوقع تفجر صراعات جديدة في تحالف الحلبوسي محورها ثلاث قيادات

رجح رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، تصاعد الخلافات والانشقاقات داخل تحالف القوى برئاسة محمد الحلبوسي، مؤكدا أن وجود خلافات بين الحلبوسي وعدد من قيادات التحالف.

وقال الجبوري في حوار إن “مشاكل تحالف القوى ستزداد خلال الفترة المقبلة وستنشأ صراعات جديدة داخله خلال الأيام القادمة”، مشيرا إلى “وجود خلافات بين الحلبوسي ومحمد تميم وفلاح الزيدان ورعد الدهلكي”.

وأضاف ان “انشقاق محمد الكربولي عن حزب تقدم (برئاسة الحلبوسي) جعل الأخير يفقد قاعدته في بغداد”، مؤكدا أن “الخلاف بين الحلبوسي والكربولي لا يردم”.

وبشأن الانباء التي تتحدث عن عودة السياسي المطلوب رافع العيساوي الى العملية السياسية أكد الجبوري أنه “من المستبعد ان يتزعم العيساوي المكون السني”.