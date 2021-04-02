الشيخ قيس الخزعلي: عمليات المقاومة ستزداد كماً ونوعاً اذا بقي الأميركان

اكد الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، أن عمليات المقاومة ستزداد كماً ونوعاً في حال بقاء القوات الأميركية في البلاد، مطالبا باغلاق قاعدتي عين الأسد والحرير.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الاول لعشائر الجنوب الذي اقيم في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار لإحياء ذكرى الانتفاضة الشعبانية وفتوى الجهاد الكفائي ، إن “عمليات المقاومة الموجودة حالياً ستستمر وتزداد كماً ونوعاً إذا لم توافق الولايات المتحدة على غلق القواعد في غرب ووسط وحتى في شمال العراق لأن شمال العراق هو شمال العراق وليس شمال دولة ثانية ولأن الشمال هو الشمال الذي نقاتل من أجله وقاتلنا وضحينا من أجله”.

واضاف أنه “لا مجال لإستمرار القواعد العسكرية الأمريكية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل ولا في أي مكان . هذا قرار ووعد الرجال الذين وعدوا سابقاً في ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ الإحتلال الأمريكي وأخرجوه رغماً عن أنفه عندما كان عددهم يزيد عن ١٥٠ ألف جندي مقاتل وكانت قواعدهم ومعسكراتهم منتشرة في كل أرض العراق”.

وشدد الخزعلي على “ضرورة أن يكون هناك وحدة صف وطني وان هذه المسألة ليست محل نقاش واختلاف والبعض يقول أن قرار البرلمان لم يشارك فيه كل المكونات الأخرى بقرار إخراج القوات الأمريكية وهو كلام ليس له معنى لأن الدستور هو الذي يقول لا يجوز إقامة قواعد أمنية على أرض العراق ولا يجوز إبقاء قوات أجنبية مقاتلة الا بموافقة البرلمان وهذه الموافقة لم تحصل وعندما نطالب بإخراج القوات الأجنبية فإننا نطالب لتطبيق الدستور وليست مطالبة من مذهب أو جماعة”.