نائب يتحدث عن مصير” مجالس المحافظات” ويؤكد: عودتها مرهون بهذا الامر

حدد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الجمعة، مصير مجالس المحافظات بعد مرور 15 شهر على قرار حلها.

وقال الكروي في تصريح صحفي ،ان” الغاء مجالس المحافظات تستلزم تعديل دستوري وهذا امر صعب في ظل اوضاع البلاد الحالية بالاضافة الى غيابه عن المشهد بعد قرار مجلس النواب بحلها قبل 15 شهر خلق ضعف كبير في اطر الرقابة في المحافظات وهذا الامر مرصود في كل المحاظات”.

واضاف الكروي،ان” المحكمة الاتحادية بعد تشكيلها وفق قانون التعديل الاخير ستناقش في جلساتها الاولى قرار حل مجالس المحافظات وسط توقعات بانه سيكون لصالحها من ناحية عدم قانونية الغاءها وبالتالي فان عودتها مرهونة باجراء انتخابات جديدة وهذا الامر سيكون موضع نقاش في الاشهر القادمة”.

واشار الى انه” يتوقع ان تعود مجالس المحافظات عقب اجراء انتخابات جديدة لها في العام المقبل 2022 لكن الامر يبقى مرهون بقرار المحكمة الاتحادية وقدرة المفوضية”.