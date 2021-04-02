النائب عن الفتح حامد الموسوي : وزير المالية المتسبب الاول برفع الدولار واتخذ القرار بالاتفاق مع الكاظمي

اكد النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، بان المتسبب الاول في رفع سعر الدولار هو وزير المالية، مبينا ان محافظ البنك المركزي خالف الدستور واخذ قرار رفع الدولار من قبل المالية.

وقال الموسوي ان “الدستور حدد البنك المركزي برسم السياسة المالية وتحديد سعر الصرف”.

واضاف ان “محافظ البنك المركزي خالف الامر واتخذ القرار من قبل المالية”، مشيرا الى ان “محافظ البنك ابلغنا في لقاء سابق قبل رفع السعر بانه ينتظر كتاب وزير المالية بتحديد سعر صرف الدولار”.

واوضح الموسوي ان”القرار اتخذ بالاتفاق بين وزير المالية والكاظمي”، لافتا إلى أن “الفكرة مقدمة من وزير المالية وطرحها في الايام الاولى من منحه الثقة قبل الازمة المالية”